Семь участков теплосетей отремонтировали в Томске

В Томске завершили ремонт семи участков трех тепломагистралей. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске завершили ремонт семи участков трех тепломагистралей, отчитались в мэрии. Специалисты АО «ТомскРТС» подготовили к отопительному сезону участки тепломагистралей 2, 2Н и 7 общей протяженностью более 35 километров.

«От них запитаны свыше 250 многоквартирных домов на Каштаке, улицах Пушкина, Никитина, Гоголя, Тверской, Красноармейской, Алтайской и других», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Во время испытаний на этих участках теплосетей выявили несколько десятков дефектов, которые были устранены. Но горячую воду в дома подадут только после того, как управляющие компании подготовят к отопительному сезону внутридомовое оборудование.

Напомним, что с 13 июня горячую воду начнут отключать в Кировском и Октябрьском районах Томска.