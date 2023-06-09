С 13 июня горячую воду начнут отключать в Кировском и Октябрьском районах Томска

На следующей неделе горячую воду будут отключать в Октябрьском и Кировском районах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске на следующей неделе начнут отключать горячую воду в Октябрьском и Кировском районах.

С 13 июня по 4 июля горячую воду отключат:

Село Тимирязевское, Новая улица, 2, 2А, 2Б.

С 14 по 27 июня горячей воды не будет по адресам:

посёлок Новый, улица Демьяна Бедного, 20, 22, 24.

С 15 июня по 5 июля отключения горячей воды будут:

улица Сергея Лазо, 8, 10, 10/2, 10/3, 17, 25Б, 27, 27/1, 27/3, 27А, 28/2,

улица Беринга, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 4/1, 5, 5/1, 5/2, 6, 12, 13,13/1,13/2, 13/3,16, 18/3, 22, 24,

улица Ивана Черных, 34, 36, 48, 52, 54, 71А, 75, 83, 83/1, 91, 97/2, 97/3, 99, 107/1, 107/2,

улица Мичурина, 61,

Иркутский тракт, 81/1, 89, 91, 106, 106/1, 108, 118, 118/1, 118/2, 120, 122, 126, 126/2,

улица Бела Куна, 24.

С 15 по 29 июня горячую воду отключат:

поселок Спутник, 16, 17, 18, 40, 41.

Информацию об отключении горячей воды по разным адресам можно найти на портале «Активный житель».