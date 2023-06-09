«Праздник топора» пройдет в Томске с 15 по 20 августа

Фестиваль народных ремесел «Праздник топора» пройдет с 15 по 20 августа Фото: Ксения Высотина

С 15 по 20 августа в Томске в очередной, 14-й, раз пройдет международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора». По традиции, в рамках фестиваля пройдут четыре конкурса: «Берестяной хоровод», «Глиняный сказ», «Деревянное мастерство» и «У каждой наковальни свой голос».

«Кузнецы, керамисты и берестянщики могут заявиться на фестиваль до 23 июня», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

А вот заявки от мастеров по работе с деревом заявки принимают до 25 июня.

Читайте также: полная программа празднования Дня России в Томске.