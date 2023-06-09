Детские технопарки Сибири подписали соглашение о реализации томского проекта «Технопредки»

Сегодня на заседании координационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) по образованию и науке детские технопарки Красноярска, Новосибирска и Хакасии подписали соглашение о реализации проекта «Технопредки» томского детского технопарка «Кванториум».

«Технопредки» - уникальный проект по знакомству родителей с современными технологиями через вовлечение их в инженерно-техническое творчество совместно с детьми. А еще это вебинары, мастер-классы ток-шоу и многое другое.

«В прошлом году Министерство просвещения внесло проект «Технопредки» в план Десятилетия науки и технологий, что позволяет масштабировать его на всю страну. И мы считаем важным делать это вместе с нашими сибирскими коллегами» - отметила Олеся Мазур, лидер рабочей группы проекта.

Проект «Технопредки» стартовал в 2020 году в стенах томского «Кванториума», в 2021 году, с запуском мобильного технопарка, распространился на область, а с 2022 года начал путешествие по стране: вовлечение взрослых в мир современных технологий осуществляется уже в 11 регионах России.

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