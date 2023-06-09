Мост через реку Порос в Томской области отремонтируют к сентябрю

Сейчас подрядчик работает на правой стороне моста Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области продолжается ремонт моста через реку Порос, информирует пресс-служба администрации региона. Сейчас подрядчик работает на правой стороне моста, в том числе ремонтирует опоры и пролетные строения. Завершить работы на этой стороне дорожники планируют до августа, а затем перейдут на левую сторону.

«В полном объеме ввести объект в эксплуатацию планируется в сентябре», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Подрядчик должен отремонтировать промежуточные и внутренние опоры, устроить монолитные участки пролетных строений, дренаж, установить ограждения, уложить асфальт и т.д. Также дорожники очистят русло реки и полосу отвода от кустарника.

Сейчас проехать через мост можно по его левой стороне: здесь организовано реверсивное движение. Также возможен объезд через Зоркальцево.

Напомним, что на Коммунальном мосту в Томске продолжают армирование и бетонирование.