На Коммунальном мосту в Томске продолжают армирование и бетонирование

Ремонт моста завершен более чем на 70%. Фото: Анна Ковалева

Ремонт Коммунального моста в Томске продолжается, отчитались в мэрии. Так, работы по армированию монолитной плиты выполнили на 85%, а по ее бетонированию – на 81%. В целом в мэрии оценивают готовность ремонта моста более чем на 70%.

«Специалисты муниципального Центра организации дорожного движения в реальном времени следят за трафиком на подъездах к Коммунальному мосту и, в случае необходимости, сразу же меняют режим светофора, чтобы облегчить проезд», - заверили в мэрии.

На ремонте моста сейчас заняты 85 человек. Кроме армирования и бетонирования плиты, они сейчас занимаются строительством ливневки, пескоструйной очисткой и окраской пролетного строения. Завершить ремонт планируется к концу года, а полностью открыть движение на мосту – к сентябрю.