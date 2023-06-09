22-летняя жительница Томска уехала в Новосибирск и пропала

Фото: УМВД по Томской области

В Томске полицейские разыскивают 22-летнюю Елену Миронович, местонахождение которой неизвестно с 7 июня 2023 года. Известно, что девушка уехала в Новосибирск, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение о том, что 7 июня 2023 года утром ушла из дома и до настоящего времени не вернулась Миронович Елена Вадимовна 2000 года рождения.

В момент пропажи была одета в белую футболку, красные джинсы, бежевые сандали. С собой была женская сумка.

«По имеющееся информации девушка направилась в город Новосибирск», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия.

Всех, кто что-то знает о местонахождении без вести пропавшей, просят обратиться в ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска по телефону: 02 (с сотового 102) или 8-953-927-62-28.