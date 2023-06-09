Цивилева поддержала Турчака в вопросе о едином стандарте мер помощи участникам СВО

Вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и госфонда «Защитники Отечества» обсудили председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и госфонда «Защитники Отечества», в том числе на законодательном уровне, обсудили председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который вошел в состав наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству.

«Мы с вами делаем одно общее дело. И направлений нашего взаимодействия много. Основная наша задача — законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо», — в частности, отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что Президент уже подписал законы, инициированные рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Помимо этого, рабочая группа внесла в парламент законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.Андрей Турчак также сообщил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие сотрудникам филиалов фонда.

В свою очередь, Анна Цивилева отметила, что 1 июня филиалы фонда «Защитники Отечества» заработали во всех регионах. За это время социальные координаторы получили более четырех тысяч обращений.

Она также добавила, что фонд поддерживает инициативу введения единого стандарта мер поддержки участников СВО, предложенного рабочей группой, и выравнивание размеров региональных выплат бойцам.

«Мы получаем много обращений по поводу того, что суммы региональных выплат участникам СВО часто разнятся. Здесь мы тоже должны с вами объединиться, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Все защитники Отечества по праву заслуживают уважительного отношения, льготы и меры поддержки должны быть справедливыми», — сказала Анна Цивилева.

В завершение встречи глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Наблюдательный совет фонда возглавил Первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.