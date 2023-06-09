Дефицит кваса в Томске случился из-за аномальной жары

Фото: Елена Алексеева/«АиФ-Томск»

С наступлением аномальной жары многие томичи обратили внимание, что с полок магазинов пропали квас и минеральная вода. Максим Курохтин, директор по маркетингу компании, которая занимается производством кваса, объяснил «АиФ-Томск», что все дело в традиционном повышенном спросе на этот напиток летом.

«Такое происходит ежегодно, и некоторые компании просто не справляется с логистикой. А наш отдел сбыта работает круглосуточно», - рассказал Максим Курохтин.

Из-за повышенного спроса их компания увеличила производство кваса, поделился специалист. По его словам, за первые дни июня в Томске продали столько же кваса, сколько за весь май. Также Максим Курохтин отметил, что продажи кваса выросли по всей стране. Цены на него практически неизменны, а вот стоимость различных газированных напитков увеличилась.

Ранее томичи рассказали, как изменились их пищевые привычки в жару.