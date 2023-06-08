Томичи рассказали, как изменились их вкусовые привычки из-за жары

В жару многие предпочитают есть овощи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Небывалая жара в начале июня повлияла на жизнь томичей. Многие в такую погоду даже поменяли свои вкусовые привычки. «МК-Томск» расспросил томичей, что они едят, когда на улице +35 градусов и выше.

Томич Евгений – любитель стейков. Но признается, что в последнюю неделю не хочет есть мясо.

«Мы с женой сейчас едим только овощи и окрошку. Причём, картошку стараемся в холодный суп не добавлять, решили, что в жару лучше без неё», - рассказал Евгений.

Жительница Томска Марина призналась, что в жару аппетита у нее и ее 15-летнего сына нет. Они не готовят ничего горячего, а едят овощной салат, который заправляют сметаной или подсолнечным маслом.

Салаты предпочитают и супруги Даниил и Анастасия. Но рецепты у них – более изысканные. Например, им понравилось такое сочетание: клубника, руккола, кедровые орехи, сыр, оливковое масло. Еще один необычный рецепт от супругов: мясо индейки, черешня, сыр фета, листья салата – все заправить оливковым маслом.

А вот ни пельмени, ни жареную картошку опрошенные томичи в жару есть не хотят.

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