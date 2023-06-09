Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 8:33

Аллею педагогических династий высадили в Томске 9 июня

В акции участвовали 11 педагогических династий
Александра Тайбатрова
На Аллее педагогических династий высадили кедры

На Аллее педагогических династий высадили кедры

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Томске 9 июня высадили Аллею педагогических династий. Она появилась на территории Томского лесотехнического техникума в селе Тимирязевское. Сообщается, что 11 педагогических династий высадили по кедру.

«Самая продолжительная в Томской области – династия Фатеевых, общий педагогический стаж которой более 650 лет», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Также на аллее руководители техникумов и колледжей высадили живую изгородь. Акция приурочена к Году педагога и наставника.

Напомним, что 12 июня в губернаторском квартале состоится праздник в честь Дня России.