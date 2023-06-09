Аллею педагогических династий высадили в Томске 9 июня

На Аллее педагогических династий высадили кедры Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Томске 9 июня высадили Аллею педагогических династий. Она появилась на территории Томского лесотехнического техникума в селе Тимирязевское. Сообщается, что 11 педагогических династий высадили по кедру.

«Самая продолжительная в Томской области – династия Фатеевых, общий педагогический стаж которой более 650 лет», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Также на аллее руководители техникумов и колледжей высадили живую изгородь. Акция приурочена к Году педагога и наставника.

Напомним, что 12 июня в губернаторском квартале состоится праздник в честь Дня России.