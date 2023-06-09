12 июня в губернаторском квартале Томска состоится праздник в честь Дня России

Фото: Ксения Высотина

В День России, 12 июня, в 12 часов на площади у театра драмы пройдет театрализованный концерт, а также развернется большая развлекательная и познавательная программа.

Участниками концерта станут лучшие творческие коллективы и солисты города Томска и Томской области.

Гостей праздника пригласят на интерактивные площадки – исторические реконструкции, мини-выставки, викторины, игры, спортивные турниры, танцевальные баттлы и др.

На протяжении всего праздника будут работать фотозона, точки общественного питания, выставка-ярмарка работ мастеров народного творчества. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и забрать с собой на память собственноручно изготовленный сувенир или пряник.

«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ»

Выставка пожарной охраны Томской области. Сотрудники пожарной охраны расскажут и покажут, как устроены автомобили и техника, проведут небольшую экскурсию и инструктаж о том, как вести себя при возникновении чрезвычайной ситуации.

«ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ»

На площадке будут представлены программы клубов исторической реконструкции, выставки исторических экспонатов, будут проводиться экскурсии.

«СТУДЕНЧЕСКАЯ»

Зрителям будут продемонстрированы творческие номера представителей томского студенчества концерт, мастер-классы по различным видам уличного и сценического танца, танцевальные баттлы и танцевальный «джем».

«БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!»

Зрители смогут увидеть показательные выступления профессионалов в арт-фехтовании и спортивным фехтовании, а также продемонстрировать свои способности и умения, сдав тестовые нормативы ГТО.

«НАдень НАродное НА День РОССИИ!»

Фотозона, где каждый, с помощью волонтеров или самостоятельно, сможет сфотографироваться в костюмах разных национальностей. На выбор гостей будет представлено несколько видов национальной одежды этносов, проживающих на территории Российской Федерации. Здесь же можно будет увидеть небольшую экспозицию от Музея славянской мифологии – древнеславянские костюмы и одежды.

«ЗАГАДКИ РОСИЙСКОЙ ИСТОРИИ»

Викторины «Даты», «Исторические личности» и «Общие вопросы». За правильные ответы - приятные сувениры.

«ЭТО БУДУЩЕЕ РОССИИ!»

Несколько игровых точек для маленьких гостей и их родителей. Развлекательная программа с Василисой Прекрасной, игры с Иваном, соревнования в удали и силе с русским народным Богатырем, аквагримом, большая настольная игра «Тир Поп-ит» и интеллектуальные игры разной сложности. За главной сценой расположится «гоночная трасса», где малыши смогут покататься на аттракционе – машинках.

«ДРУЖБА НАРОДОВ»

Концерт творческих коллективов национальных автономий, объединений и землячество Томска и Томской области.