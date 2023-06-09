Томские волонтеры "ЛизаАлерт" подключились к поискам пропавшей 22-летней девушки

Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области

В Томске волонтеры отряда "ЛизаАлерт" также подключились к поискам пропавшей 22-летней девушки. Местонахождение Елены Миронович неизвестно с 7 июня.

Ранее полиция сообщала, что девушка уехала в Новосибирск и больше не выходила на связь.

Приметы пропавшей: рост, 165 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Елена была одета в: белую футболку, красные джинсы и бежевые сандалии. С собой у томички была бело-коричневая сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).