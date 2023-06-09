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НовостиОбщество9 июня 2023 4:10

Жители России чаще всего оформляют кредиты на отпуск и ремонт

Источник:kp.ru

Социологи ВЦИОМ выяснили, что жители страны считают нынешнее время благоприятным для кредитования. Кредиты помогают реализовать масштабные платы или решить срочные финансовые вопросы. Основными целями оформления кредита, как выяснили социологи, являются ремонт, покупка дома или дачи, а также отпуск.

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