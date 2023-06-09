Велогонку Terra Siberia в Томске перенесли на 2 июля

В Томске перенесли велогонку Terra Siberia. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мэрия Томска не смогла согласовать проведение велогонки Terra Siberia Tour на проспекте Ленина 12 июня. Спортивное мероприятие был перенесено на 2 июля.

Напомним, 4 июня на центральных улицах Томска прошел забег Terra Siberia в котором, приняли участие около тысячи томичей.

На День России, 12 июня, в Томске планировали ограничить движение на участке проспекта Ленина – от пересечения с улицей Учебной до площади Ленина из-за проведения велогонки Terra Siberia. На нее успели зарегистрироваться 166 участников.

Программа велогонки была рассчитана на 7, 14, 35 и 70 километров, детские заезды на 500 метров и 1,5 километра.

В мэрии сообщили, что провести велогонку помещало распоряжение об отмене перекрытия из-за оперативной обстановки. Мероприятие было перенесено на 2 июля.