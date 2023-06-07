Проспект Ленина в Томске перекроют 12 июня из-за велогонки

В Томске 12 июня пройдет велогонка Terra Siberia Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На День России, 12 июня, в Томске с 06.00 до 13.00 ограничат движение на участке проспекта Ленина – от пересечения с улицей Учебной до площади Ленина. Это связано с проведением велогонки Terra Siberia.

«С 08.30 до 13.00 на проспекте Ленина пройдут кольцевой велопробег и велопарад», - говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте мэрии Томска.

Также в программе Terra Siberia – гонки на 7, 14, 35 и 70 километров, детские заезды на 500 метров и 1,5 километра.

Напомним, что участок улицы Никитина в Томске перекроют до 13 июня из-за аварийных работ.