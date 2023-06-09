В Томске к вечеру 9 июня существенно похолодает после аномальной жары

Фото: Юлия Ткаченко

Долгожданное похолодание после аномальной жары придёт в Томскую область ближе к вечеру 9 июня. Уже в субботу днем ожидается +20 градусов, сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на начальника отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Так, 10 июня в Томске днем столбики термометров опустятся до +20…+22 градуса, ночью возможен кратковременный дождь.

В ночь на 11 июня по области температура понизится до +3…+8 градусов, днем воздух прогреется до +21…+23 градусов.

В ночь на 12 июня в регионе ожидается +5 до +10 градусов, днем возможен дождь, температура составит +15…+20 градусов, местами до +25 градусов.

Напомним, 7 июня в Томске была зафиксирована максимальная температура воздуха до +39 градусов. Такого еще не было в истории города.