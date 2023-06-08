Томичам рассказали, как помочь домашним питомцам в жару

В жару важно позаботиться о своих питомцах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В такую жару, которая установилась в Томске, тяжело находиться как на улице, так и в помещении. Важно позаботиться не только собственном самочувствии, но и о здоровье питомцев, которым в жаркую погоду тоже приходится непросто. Как помочь домашним животным в такую погоду, «АиФ-Томск» рассказала директор клиники «Инновет» Вероника Макаревич.

«Жара опасна тем, что питомец может получить тепловой удар. Причем это может произойти как на улице, так и в квартире», - рассказала специалист.

Признаки теплового удара у животных – высокая температура, обильное слюноотделение, расстройства ЖКТ, шаткая походка, заторможенность. При этих признаках нужно дать питомцу прохладной воды, переместить его в более прохладное место, смочить водой голову, лапы, подмышечные впадины.

Вероника Макаревич объяснила, что хуже переносят жару собаки, причем особенно тяжело приходится псам маленьких пород: из-за особенностей черепа им тяжелее дышать. Среди кошек хуже себя чувствуют те, у которых шерсть свалялась: из-за этого нарушается теплообмен. Если в доме живут грызуны в клетках, важно, чтобы они не находились на солнце. У животного должно быть достаточно воды. Также ветеринар посоветовала держать открытыми ванные и туалеты – в этих помещениях питомцы могут укрыться от жары. Собак лучше выгуливать рано утром или поздно вечером, когда на улице уже не так жарко.

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