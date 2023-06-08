Томичи вошли в число победителей конкурса профмастерства

«Транснефть - Западная Сибирь» подвела итоги традиционного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди представителей рабочих специальностей компании. В мероприятии принимали участие порядка 70 работников из шести филиалов.

Конкурсанты - представители четырнадцати основных профессий нефтепроводной отрасли - демонстрировали высокий уровень знаний. Практические задания включали в себя рабочие ситуации. Так, трубопроводчикам линейным необходимо было провести вырезку отверстия в трубопроводе с применением прорезного устройства, а также отрезать трубу с использованием машины для безогневой резки. При оценке выполнения конкурсных заданий жюри учитывало не только правильность и время, но и соблюдение участниками требований промышленной безопасности и охраны труда.

В число победителей и призеров вошли 42 работника АО «Транснефть - Западная Сибирь». Наибольшее число первых мест завоевали сотрудники Омского районного нефтепроводного управления. Томичи завоевали первые места в трех профессиях «Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции», «Оператор товарный», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования групп ВЛ и ЭХЗ».

Победители будут представлять «Транснефть - Западная Сибирь» в конкурсе профмастерства на уровне ПАО «Транснефть», который состоится в августе 2023 года в Уфе.

Кстати, конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» между рабочими организаций системы «Транснефть» проводится ежегодно с 2001 года и является значимым элементом корпоративной культуры ПАО «Транснефть». Его основная цель - повышение престижа рабочих профессий и обмен передовыми профессиональными практиками. В этом году региональный этап был посвящён 30-летию ПАО «Транснефть».