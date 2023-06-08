Томича обвиняют в незаконном лове рыбы на 2,5 миллиона

Томич незаконно выловил пять осетров и 28 стерлядей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Каргасокского района Томской области обвиняют в браконьерстве, этой информацией поделились в прокуратуре региона. Следствие предполагает, что в январе 2023 года мужчина сетями незаконно выловил из Оби пять осетров и 28 стерлядей. Стоит отметить, что сибирский осетр занесен в Красную книгу.

«В результате государству причинен ущерб, превышающий 2,5 миллиона рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Также у обвиняемого дома нашли порох и несколько десятков патронов для ружья, которое мужчина изготовил сам. Уголовное дело в его отношении направили в суд.

Напомним, что директора томской УК «Жилищник» приговорили к двум годам колонии за поджог авто.