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НовостиОбщество8 июня 2023 13:40

Томича обвиняют в незаконном лове рыбы на 2,5 миллиона

Незаконный улов составил пять осетров и 28 стерлядей
Александра Тайбатрова
Томич незаконно выловил пять осетров и 28 стерлядей

Томич незаконно выловил пять осетров и 28 стерлядей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Каргасокского района Томской области обвиняют в браконьерстве, этой информацией поделились в прокуратуре региона. Следствие предполагает, что в январе 2023 года мужчина сетями незаконно выловил из Оби пять осетров и 28 стерлядей. Стоит отметить, что сибирский осетр занесен в Красную книгу.

«В результате государству причинен ущерб, превышающий 2,5 миллиона рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Также у обвиняемого дома нашли порох и несколько десятков патронов для ружья, которое мужчина изготовил сам. Уголовное дело в его отношении направили в суд.

Напомним, что директора томской УК «Жилищник» приговорили к двум годам колонии за поджог авто.