Трем сиротам в Томске выдали сертификаты по 3,6 миллионов на покупку жилья

В Томске выдали сертификаты на приобретение жилья трем сиротам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске выдали сертификаты на приобретение жилья трем сиротам, рассказали в пресс-службе мэрии. Номинал каждого сертификата – около 3,6 миллионов рублей. Эти средства можно использовать на покупку квартиры или дома в удобном районе.

«На сегодняшний день уже выдано более 60 таких сертификатов, порядка 37 из которых реализованы», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Еще на 30 жилищных сертификатов написали заявления. В мэрии отмечают, что средства сертификата можно объединить, например, с материнским капиталом или ипотекой, чтобы купить жилье большей площади.

Ранее в Томске первая семья из Херсона купила квартиру по государственному сертификату.