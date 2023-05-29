В Томске первая семья из Херсона купила квартиру по государственному сертификату

Первая семья из Херсона купила квартиру в Томске по государственному сертификату Фото: Евгения ГУСЕВА

Первая семья из Херсона купила квартиру в Томске по государственному сертификату, сообщается на сайте администрации региона. Напомним, что семьи из Херсона и Херсонской области, которые в экстренном порядке переехали в Томскую область, могут оформить специальный сертификат на покупку жилья. В апреле 2023 года был оформлен первый такой сертификат. А на данный момент в регионе выдали сертификаты семи семьям на общую сумму более 28 миллионов.

«За счет первая херсонская семья приобрела трехкомнатную квартиру в новостройке», - рассказали о приобретении будущих новоселов в пресс-службе администрации Томской области.

Чтобы получить выплату, прибывшие из Херсона и Херсонской области граждане должны обратиться в департамент архитектуры и строительства Томской области или в МФЦ. Выплаты на жилье выделяются из Фонда развития территорий.