Два УАЗа и три Лады купили для больниц Томской области

Пять новых автомобилей купили для районных больниц Томской области. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Пять новых автомобилей купили для районных больниц Томской области, сообщили в департаменте здравоохранения региона. На то потратили около 10 миллионов рублей.

«В Верхнекетскую районную больницу закупили новый УАЗ. Лоскутовская районная поликлиника и Тегульдетская больница получили по Ладе», - рассказали в пресс-службе департамента.

А Кожевниковская больница получила сразу два новых автомобиля – УАЗ и Ладу. На новых машинах медработники будут ездить на вызовы, доставки пациентов и лекарств. Всего с начала 2023 года в больницы Томской области купили 18 новых машин.

Напомним, что в Томске вручили награды родным погибших в ДТП медиков.