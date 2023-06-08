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НовостиОбщество8 июня 2023 10:39

В Томском политехе олимпиадникам будут платить до 100 тысяч рублей

Также на дополнительную стипендию могут рассчитывать высокобалльники
Александра Тайбатрова
ТПУ будет платить повышенные стипендии олимпиадникам и высокобалльникам

ТПУ будет платить повышенные стипендии олимпиадникам и высокобалльникам

Фото: Ксения Высотина

В Томском политехническом университете будут платить специальные стипендии студентам с высокими баллами ЕГЭ, а также победителям и призерам олимпиад из списка РСОШ. Информацию об этом опубликовали на сайте вуза. Важное уточнение: на дополнительную поддержку могут рассчитывать студенты, которые поступят в ТПУ в 2022 году.

«Победители олимпиад и высокобалльники, поступившие в Томский политех, автоматически войдут в стипендиальную программу и в течение первого семестра будут получать дополнительную стипендию», - заверили в пресс-службе ТПУ.

Студенты, у которых от 240 до 254 баллов ЕГЭ за три предмета, будут получать семь тысяч в месяц, то есть 35 тысяч за семестр. Если баллы выше 255, то стипендия составить девять тысяч в месяц (45 тысяч за семестр). Стипендия для олимпиадников составит 20 тысяч в месяц (100 тысяч за семестр).

Кроме того, победители и призеры олимпиад могут поступить в ТПУ автоматически, для этого им достаточно сдать профильный ЕГЭ хотя бы на 75 баллов. Высокобалльникам и олимпиадникам в вузе предлагают и другие бонусы: бесплатные абонементы в бассейн, общежитие повышенной комфортности, возможность выбрать индивидуальную траекторию обучения и т.д.

Напомним, что в Томске определены первые стобалльники ЕГЭ-2023.