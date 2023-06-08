В Томской области определены первые стобальники ЕГЭ-2023. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выпускникам Томской области пришли первые результаты государственных экзаменов по географии, литературе и химии, проходивших в области в основной период проведения ЕГЭ. Наивысшие баллы получили семь человек, сообщили в обладминистрации.

Экзамен по химии в регионе сдавали 460 выпускников. На 100 баллов экзамен сдали четверо, из них двое – из Сибирского лицея и по одному из гимназии № 6 и Русской классической гимназии № 2. Еще 91 человек написали на 81 балл и выше.

По литературе из 233 сдавших государственный экзамен наивысший балл получили три человека из Северской школы №84, Северской гимназии и томской гимназии №18. Также 26 выпускников написали экзамен на 81 балл и выше.

В четверг, 8 июня, были получены результаты экзамена по географии. Этот экзамен в регионе сдавали 164 человека. Высокие баллы получили 11 человек.

В досрочный период ЕГЭ-2023 два человека получили 100 баллов по химии, один – по русскому языку, один – по биологии.