Неизвестные избили двух мужчин на улице Мира в Томске

Фото: телеграм-канал "Регион-70"
В Томске на улице Мира неизвестные избили двух молодых людей в ходе конфликта, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел в ночь на 8 июня в районе дома на улице Мира.
«Не драка, а какое-то избиение лежачего. Мужики напали на парней, сейчас на Мира», — сообщил очевидец в паблике «Регион-70».
На кадрах видно, что на земле лежат два человека, еще четверо стоят. В один момент один из мужчин начинает пинать ногами лежащего на земле молодого человека.
Позже к драке присоединился еще один мужчина. По всей видимости, он хотел защитить товарищей, но позже под угрозой одного из нападавших начал отходить назад.
Официальных комментариев о происшествии пока нет.