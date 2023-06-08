Неизвестные избили двух мужчин на улице Мира в Томске

Фото: телеграм-канал "Регион-70"

В Томске на улице Мира неизвестные избили двух молодых людей в ходе конфликта, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в ночь на 8 июня в районе дома на улице Мира.

«Не драка, а какое-то избиение лежачего. Мужики напали на парней, сейчас на Мира», — сообщил очевидец в паблике «Регион-70».

На кадрах видно, что на земле лежат два человека, еще четверо стоят. В один момент один из мужчин начинает пинать ногами лежащего на земле молодого человека.

Позже к драке присоединился еще один мужчина. По всей видимости, он хотел защитить товарищей, но позже под угрозой одного из нападавших начал отходить назад.

Официальных комментариев о происшествии пока нет.