Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2023 1:24

Неизвестные избили двух мужчин на улице Мира в Томске

Инцидент произошел в ночь на 8 июня
Алёна Мищенко
Фото: телеграм-канал "Регион-70"

Фото: телеграм-канал "Регион-70"

В Томске на улице Мира неизвестные избили двух молодых людей в ходе конфликта, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в ночь на 8 июня в районе дома на улице Мира.

«Не драка, а какое-то избиение лежачего. Мужики напали на парней, сейчас на Мира», — сообщил очевидец в паблике «Регион-70».

На кадрах видно, что на земле лежат два человека, еще четверо стоят. В один момент один из мужчин начинает пинать ногами лежащего на земле молодого человека.

Позже к драке присоединился еще один мужчина. По всей видимости, он хотел защитить товарищей, но позже под угрозой одного из нападавших начал отходить назад.

Официальных комментариев о происшествии пока нет.