День социального работника отмечают в Томской области 8 июня

Социальные работники оказывают своим подопечным различную помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области, как и по всей стране, 8 июня отмечают профессиональный праздник – День социального работника. В этой сфере трудятся более 2500 человек, подсчитали в администрации региона, - соцработники, сотрудники домов-интернатов и центров соцподдержки и т.д.

«Социальные выплаты получают более 350 тысяч жителей региона, а социальные услуги на дому и в домах престарелых - более семь тысяч человек», - приводит слова руководителя департамента соцзащиты региона Марины Киняйкиной пресс-служба обладминистрации.

Социальные работники оказывают своим подопечным различную помощь: наводят порядок дома, покупают продукты и лекарства и т.д. В Томской области есть 38 приемных семей для пожилых людей. А еще в регионе работают 24 семейные и 24 мобильные бригады соцработников.

Напомним, что родственникам погибших в ДТП медиков вручили медали Луки Крымского.