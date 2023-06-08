В Томске наблюдался дефицит вентиляторов в аномальную жару

Фото: Ксения Высотина

В Томске из-за аномальной жары горожане активно стали скупать вентиляторы. Консультанты известных сетевых магазинов рассказали, какой ажиотаж прошел на неделе.

"Еще в воскресенье началось все. За день из магазина вынесли около 20 штук вентиляторов", - рассказывает Валерия, консультант одного из сетевых магазинов электроники.

Сотрудница магазина отметила, что многие покупатели уходили не с одним вентилятором, а сразу с двумя, а то и с тремя. Томичи скупали вентиляторы не только для дома, но и для работы.

В другом сетевом магазине консультанты также подтвердили, что ажиотаж на продажу самых нужных агрегатов в жару, начался еще с прошлых выходных. По отметке сотрудников, такого массового скупа вентиляторов никогда не было.

"В какой-то момент у нас на складе осталось около десяти штук. Тогда подумали, что настал дефицит...", - добавил сотрудник второго етевого магазина.

Напомним, что уже к этим выходным аномальная жара в Томске спадет и погода стабилизируется. Максимальный плюс дойдет до отметки 23.