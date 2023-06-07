В выходные в Томске аномальная жара закончится

Фото: Ксения Высотина

К выходным в Томске случится то, чего все долго ждали. Аномальная жара закончится и погода стабилизируется. По прогнозам синоптиков ожидается до +23 градусов, такие данные следуют с сайта gismeteo.

В субботу, 10 июня, ночью синоптики обещают до +15 градусов, а днем до +19. Также в субботу прогнозируется облачная погода и временами осадки.

К воскресенью ночная температура станет еще ниже и дойдет до отметки +11 градусов, а днем повысится до +23. Будет необлачная погода и без осадков.