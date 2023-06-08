Елена Рязанова стала главой Парабельского района

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Главой Парабельского района назначена Елена Рязанова. Эту кандидатуру выбрала муниципальная дума, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Напомним, ранее глава Парабельского района Александр Карлов, руководивший районом более 17 лет, покинул пост из-за перехода на новую работу. Он был назначен спецпредставителем губернатора Томской области Владимира Мазура по двум федеральным проектам.

«К работе главой Парабельского района приступила Елена Рязанова. За её кандидатуру проголосовала муниципальная дума», — сказал губернатор.

По его словам, Елене Рязановой предстоит решать вопросы, касающиеся пассажирского сообщения районного центра с Нарымом, состояния дорог, водоснабжения и качества питьевой воды и другое.

Елена Рязанова имеет 22-летний опыт работы первым заместителем главы.