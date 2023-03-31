Глава Парабельского района Карлов назначен спецпредставителем губернатора по двум проектам

Фото: телеграм-канал Владимир Мазур

Глава Парабельского района Александр Карлов покидает пост и переходит на новую работу. Он назначен спецпредставителем губернатора Томской области Владимира Мазура по двум федеральным проектам. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Александр Карлов стал спецпредставителем губернатора в двух федеральных проектах, в которых участвует Томская область.

«Это беспилотная авиация. Мы решаем задачу Президента, создавая новую отрасль экономики в сфере беспилотников. У региона крепкие позиции в науке и технике. Но нужно активнее двигаться в решении практических задач - картографии, доставке грузов, мониторинге пожарной обстановки, технологических объектов, трубопроводов, ЛЭП», – сообщил губернатор.

Также Александр Карлов будет решать вопросы проекта «Сила Сибири - 2». По словам губернатора, данный проект даст значительные инвестиции и много новых рабочих мест, оживит строительный комплекс и обеспечит заказами томские машиностроительные заводы.

Глава региона уверен, что глава одной из самых больших территорий региона разбирается в этих спецификах.

Александр Карлов руководил Парабельским районом более 17 лет. Кто будет исполнять обязанности главы района пока неизвестно.