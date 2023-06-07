Томичам с гипертонией напомнили о правилах поведения в жару

В жаркую погоду людям с гипертонией обязательно нужно соблюдать все рекомендации лечащего врача Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При аномальной жаре обостряются хронические заболевания, а особенно страдают сердечно-сосудистая и дыхательная системы, предупреждает департамент здравоохранения Томской области. Как гипертоникам обезопасить себя в такую погоду, рассказал заведующий отделением кардиологии томской ОКБ Сергей Антипов.

«У пациентов с повышенным кровяным давлением в жару могут наблюдаться таким симптомы, как слабость, головная боль, головокружение, возможно тошнота, потеря сознания», - рассказал специалист и посоветовал при появлении таких симптомов сразу обращаться за медпомощью.

В жаркую погоду людям с гипертонией обязательно нужно соблюдать все рекомендации лечащего врача. А также помнить про общие правила поведения: не находиться долго на солнце, отказаться от сигарет, алкоголя, жирной, жареной и соленой пищи, носить одежду из натуральных материалов.

Также медики советуют томичам не употреблять алкоголь в жару.