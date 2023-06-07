Медики советуют томичам исключить употребление алкоголя в жару

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Врачи советуют жителям Томска исключить употребление алкоголя в жару. Данные напитки во время аномально жаркой погоды повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, сообщает департамент здравоохранения по Томской области, ссылаясь на психиатра-нарколога Дмитрия Абрамова.

"Алкоголь нарушает работу систем терморегуляции, поэтому человек, употребляющий спиртное на жаре, больше рискует пострадать от теплового удара", - рассказывает специалист.

Как отмечает врач, по словам Дмитрия Абрамова, из-за снижения объема циркулирующей в организме человека жидкости увеличивается градиент концентрации последнего в крови, поэтому на жаре люди пьянеют быстрее, чем в прохладе. Именно поэтому употребление спиртного входит в список факторов риска заболеваний, связанных с перегревом.

"К сожалению, из-за нарушенной координации большинство трагических инцидентов на воде происходит с лицами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения", - напомнил доктор.

Во время аномально жаркой погоды врачи рекомендуют соблюдать питьевой режим, отказаться от алкоголя и курения и стараться избегать длительного пребывания на солнце.