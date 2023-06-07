Томичка собирается в шестой раз ехать в зону СВО

Фото: предоставлено «АиФ-Томск» героиней публикации

Томичка Екатерина Ежова уже пять раз побывала в зоне СВО, а скоро отправится туда в шестой раз. Почему она занимается этим, бывает ли страшно во время поездок, женщина рассказала «АиФ-Томск».

У Екатерины есть муж и трое детей: взрослые сыновья и 9-летняя дочь. А в городе Ясиноватая ДНР живет родня по папиной линии. Тетя не раз попадала под обстрелы с 2014 года. А осенью 2022 года Екатерине позвонил двоюродный брат, с которым они не общались много лет. Он попросил о помощи, и тогда Екатерина стала собирать свою первую посылку в зону СВО.

В октябре 2022 года Екатерина Ежова сама отвезла в зону СВО каски, бронежилеты и тепловизоры. После этого к ней стали обращаться родные бойцов: с тех пор женщина и занимается доставкой посылок.

Екатерина не раз подвергала жизнь опасности во время поездок. Так, однажды ракета пролетела над ее головой, когда она везла в такси очередную партию посылок. И она, и таксист перепугались, не знали, что делать. К счастью, ракету сбила система ПВО.

Бывало и такое, что Екатерину обманывали местные жители. Как-то раз они указали ей неправильное направление движения. Из-за этого к месту назначения – в Луганск – приехали во время комендантского часа. И женщине пришлось долго доказывать военным, что она волонтер, а не диверсант.

Екатерина не только привозит посылки бойцам, но и благословляет их: разрешение на это ей дал настоятель одной из церквей. А вот семья поначалу была категорически против ее поездок, муж даже хотел подать на развод. Однажды Екатерина почти сутки была без связи, и родные думали, что ее убили.

Но женщина смогла убедить мужа, что поездки в зону СВО – важная часть ее жизни. Супруг хотел сопровождать Екатерину, но она против этого: хочет, чтобы у дочери остался хотя бы один родитель, если с ней что-то случится.

За свою волонтерскую деятельность Екатерина Ежова ничего не получается. Но все желающие могут ей помочь в приобретении нужных вещей, оплате билетов и гостиниц.