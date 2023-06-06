Томичка везет лекарства и посылки в зону СВО

Фото: предоставлено «АиФ-Томск» героиней публикации

Жительница Томска Екатерина Ежова через несколько дней отправится в зону СВО, чтобы отвезти лекарства, одежду и другие нужные бойцам из Томской области вещи. Заниматься доставкой посылок девушка стала в октябре 2022 года, и уже несколько раз побывала в зоне СВО. Не так давно в помощь Екатерине один из храмов Томска провел ярмарку. О своей волонтерской деятельности, а также о том, как все желающие томичи могут помочь ей в этом, Екатерина рассказала «АиФ-Томск».

«Сейчас необходимы антибиотики, противовирусные капли, обезболивающие и другие лекарства, хлопчатобумажные майки и футболки цвета хаки, пауэрбанки, тактические перчатки и дизельный генератор», - перечисляет девушка.

Также нужны средства на поездку и на воду, которую повезут в зону СВО из Ростова. Все желающие помочь могут связаться с Екатериной по телефону +7 (905) 990 47 02.

Ранее «КП-Томск» рассказывал про томича, который вернулся из зоны СВО спустя полгода.