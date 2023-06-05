Пляжи в Томской области еще не прошли санэкспертизу

Пока всех необходимых документов не будет, купаться в водоеме запрещено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пляжи Томской области все еще не прошли необходимую для начала работы санитарную экспертизу, предупреждает управление Роспотребнадзора региона. Ранее сообщалось, что пляж на Семейкином острове готовят к открытию. Но заявление на исследование почвы и воды с этого пляжа в Роспотребнадзоре получили только 1 июня.

«Результаты исследования будут готовы на следующей неделе», - отметили в ведомстве и уточнили, что, по предварительной информации, почва пляжа соответствует микробиологическим нормам.

Но только лишь получить положительные результаты проб для открытия пляжа недостаточно. Необходимо также получить санитарно-эпидемиологическое заключение, для чего на пляже должны быть кабинки для переодевания, туалеты, душевые и урны. Пока заявлений на его получение в региональный Роспотребнадзор не поступало. До тех пор, пока всех необходимых документов не будет, купаться в водоеме запрещено.

Напомним, что причиной аномальной жары в Томске стали тропические воздушные массы.