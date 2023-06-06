Несколько улиц в Томске останутся без света 7 июня

Фото: Наталья Качановская
В среду, 7 июня, в Томске на нескольких улицах запланировано плановое отключение электроэнергии. Об этом горожан информируют "Горсети".
Так, с 9:00 до 16:30 электричества не будет по улице Черных Ивана, 96.
С 09:00 до 17:00 ресурс планируют отключить по адресам:
- улица Ангарская, 70-74,83,87,97;
- переулок Днепровский, 12,22-26;
- улица Крымская, 139-143;
- улица Первомайская, 157.
С 09:00 до 18:00 без электроэнергии останутся:
- переулок Лесной, 8;
- проспект Кирова 36,37-41,39/1,46;
- улица Дзержинского, 57.
С 13:00 до 16:00 свет отключат на улице Партизанская, 7 стр.1,7-9,7/1,7/1 стр.1,8-А,8-а,9-б,9-б/2,9/1,9/2,9/3,9/3 стр.1,9/3 стр.2, 9/5,11/1.