Несколько улиц в Томске останутся без света 7 июня

Фото: Наталья Качановская

В среду, 7 июня, в Томске на нескольких улицах запланировано плановое отключение электроэнергии. Об этом горожан информируют "Горсети".

Так, с 9:00 до 16:30 электричества не будет по улице Черных Ивана, 96.

С 09:00 до 17:00 ресурс планируют отключить по адресам:

- улица Ангарская, 70-74,83,87,97;

- переулок Днепровский, 12,22-26;

- улица Крымская, 139-143;

- улица Первомайская, 157.

С 09:00 до 18:00 без электроэнергии останутся:

- переулок Лесной, 8;

- проспект Кирова 36,37-41,39/1,46;

- улица Дзержинского, 57.

С 13:00 до 16:00 свет отключат на улице Партизанская, 7 стр.1,7-9,7/1,7/1 стр.1,8-А,8-а,9-б,9-б/2,9/1,9/2,9/3,9/3 стр.1,9/3 стр.2, 9/5,11/1.