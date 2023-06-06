"Думал, что не вернусь": житель Томска спустя полгода вернулся с СВО в семью

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В декабре 2022 года Леонид отправился добровольцем в зону СВО. В Томске мужчину осталась ждать жена и трое детей. Спустя полгода томич вернулся домой и рассказал журналисту "КП-Томск", как он мечтал об этом дне.

"Я ждал повестку в частичную мобилизацию, но, к сожалению, она н приходила. Я не служил из-за состояния здоровья, поэтому меня и не призвали. В декабре решился на то, что пойду добровольцем", - рассказывает Леонид.

Женщину пугала неизвестность и волнение за родного человека. Однако у Леонида получилось доказать своей женщине, что это верное решение.

Леонид не раскрыл, кем он был и где именно служил на Украине. Мужчина сказал лишь одно, он боялся, что не выполнит обещание для жены и не сможет вернуться.

"У меня редко получалось выходить на связь с женой, примерно раз в две, а то и в три недели. Из-за этого она постоянно переживала. Была неизвестность...", - говорит томич.

О том, что солдат приедет в мае домой, он узнал за день до отъезда. Командир роты обрадовал Леонида и сказал, что тот едет в отпуск домой. Мужчина хотел сделать сюрприз для жены, но не сдержался и в свободное время образовал ее по телефону.

"Я не мог просто держать в себе эту радость. 31 мая мы прилетели и вся моя семья меня встретила", - подытожил Леонид.

Мужчина приехал домой на целый месяц. Томич рассказал корреспонденту, что планирует все время провести с семьей на даче.