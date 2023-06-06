В Клюквинке Томской области построят врачебную амбулаторию за 20 миллионов

Завершить монтаж планируют к осени Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В поселке Клюквинка Верхнекетского района строят новую врачебную амбулаторию, рассказали в пресс-службе администрации Томской области. Здесь будут получать медпомощь две тысячи жителей поселка. На строительство планируют потратить более 20 миллионов рублей.

«На сегодняшний день проведены свайные работы, установлен каркас, идет монтаж пола и стен», - перечислили в пресс-службе администрации региона.

В амбулатории будут располагаться кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, процедурный, прививочный, физиотерапевтический и смотровой кабинеты, лаборатория и другие помещения, а также комфортная зона ожидания. Завершить монтаж здания подрядчик планирует к осени.

Напомним, что в Томской области начали работать 20 ФАПов.