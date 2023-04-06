В Томской области начали работу 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов

До конца 2023 года в регионе откроют ещё 11 ФАПов по национальному проекту “Здравоохранение”. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

За 2022-й и начало 2023 года в населённых пунктах Томской области открыли 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Модульные конструкции в 70 квадратных метров возвели в посёлке Аэропорт Томского района, сёлах Половинка, Александровское, Зоркальцево, Вознесенка и Новоильинка, Беловодовка и Громышевка, Сосновка, Апсагачево, Сарафановка, деревнях Халдеево, Березкино,Подломск и Кудринский Участок, Вороно-Пашня, Моисеевка. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, на строительство направили более 150 млн рублей.

В новых ФАПах планируют проводить диспансеризацию, здесь появится возможность выявления патологий у сельских жителей. В здании открыли смотровые, прививочные и процедурные кабинеты, холлы ожидания приёма, помещения для хранения лекарств, технические и комнаты медицинских работников. Для малоподвижных пациентов приобрели носилки, щиты с фиксацией головы и установили пандусы с поручнями.

До конца 2023 года в регионе откроют ещё 11 ФАПов по национальному проекту “Здравоохранение” в Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Тегульдетском и Чаинском районах.

Напомним, в Зональной Станции Томского района выполнили капитальный ремонт врачебной амбулатории на 90%.