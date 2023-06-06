Выборы мэра Томска назначены на 5 сентября 2023 года

Выборы мэра Томска состоятся 5 сентября. Фото: Анна Ковалёва

В Томске во вторник, 6 июня, на очередном собрании городской думы назначили повторные выборы мэра на 5 сентября 2023 года, сообщил на собрании заместитель председатель постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам Юрий Ворошилин.

Как отметил Ворошилин, заседание конкурсной комиссии состоится 22 августа в 10:00. Кандидаты смогут подавать документы с 10 июля по 10 августа до 13:00 в думу Томска. Состав конкурсной комиссии от думы также определен. От губернатора Томской области ожидаются еще семь человек.

«Выборы мэра назначены на 5 сентября», — сказал Ворошилин.

В состав конкурсной комиссии думы Томска вошли Андрей Петров, Василий Еремин, Игорь Лютаев, Илья Леонтьев.

Напомним, ранее в Томске отменили прямые выборы мэра города. Теперь градоначальника должны выбрать не жители, а депутаты городской думы. В марте 2023 года были выдвинуты две кандидатуры на пост мэра — депутат областной думы от КПРФ Максим Лучшев и и. о. мэра Михаил Ратнер. Оба кандидата сняли свои кандидатуры, выборы были признаны несостоявшимися.