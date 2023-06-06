В Томске врачи прооперировали 35 детей и 8 взрослых с дефектами лица и конечностей

В Томске за неделю врачи в рамках Всероссийской акции «Улыбнись 2023» хирурги прооперировали 43 пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске за неделю врачи в рамках Всероссийской акции «Улыбнись 2023» хирурги прооперировали 43 пациента, в том числе 35 детей. Об этом сообщили в НИИ микрохирургии.

В 2023 году за четыре дня хирурги прооперировали 43 пациента, среди которых 35 детей и 8 взрослых. Врачи провели 25 челюстно-лицевых операций и 18 по профилю травматология и ортопедия.

Самым юным пациентом стал пятимесячный ребенок с расщелиной губы, а самым взрослым —65-летний пациент с последствиями электрического ожога лица.

За помощью к специалистам обратились пациенты из восьми регионов страны, в том числе из Томской и Омской областей, Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской области, Смоленской области, Республики Казахстан и Челябинской области.

Напомним, в Томске с 29 мая по 2 июня в институте микрохирургии проходила Всероссийская акция «Улыбнись 2023», в рамках которой врачи оперировали детей и взрослых с дефектами лица и конечностей.