Два участка тепломагистрали №2 отремонтировали в Томске

В Томске продолжается ремонт на теплосетях. Фото: Наталья Качановская/АиФ ТОмск

В Томске завершили ремонт двух участков тепломагистрали №2, сообщили в мэрии. К этим участкам подключены 723 многоквартирных дома на улицах Лебедева, Алтайская, Хабаровская, Читинская, Степана Разина, Пушкина, Партизанская и на проспекте Комсомольский. Горячую воду в этих домах включат, если управляющие компании уже успели подготовить внутридомовое оборудование к следующему сезону.

«На этих участках тепловых сетей выявили несколько десятков дефектов. Специалисты устранили повреждения и провели полный комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону», - рассказали в пресс-службе мэрии.

А на этой неделе начали ремонтировать участки тепломагистралей №4, 5 и 5Ю. К ним присоединены дома на улицах Нахимова, Котовского, Красноармейской, Богдана Хмельницкого, Энергетиков, Мокрушина и др. Также с 5 июня начались отключения горячей воды по новым адресам.