С 5 июня в Томске начинается отключение воды по новым адресам Фото: Архив "КП"

С 5 по 19 июня в Томске без горячей воды останутся жители домов по адресам:

Ленская улица, 53, 59/1, 59/2.

С 5 по 26 июня горячую воду отключат по адресам:

улица Усова, 21/4, 37А,

улица Нахимова, 4, 7, 7А, 9, 10/1, 12, 12/1, 13, 14, 20, 32, 36,

улица Полины Осипенко, 23,

Киевская улица, 96,

улица Красноармейская, 101, 105, 117А, 117Б, 119, 122/1, 134, 136,

улица Котовского, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 26,

улица Косарева, 8, 8А, 11, 14, 15/1, 17Б, 19, 23, 29А,

улица Елизаровых, 4, 8, 10, 12, 16, 17/1, 18, 19/3, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48/1, 48/9, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,

улица Артёма, 8, 15, 19,

проспект Кирова, 60/7, 60/8, 61, 63, 64, 66,

Инструментальный переулок, 38,

улица Учебная, 50,

село Тимирязевское, Больничная улица, 29А, 40А,

7 и 8 июня без горячей воды останутся жители домов:

Улица Нижне-Луговая, 14.

С 8 по 29 июня горячую воду отключат:

улица Богдана Хмельницкого, 39, 39/1, 43,

переулок Богдана Хмельницкого, 8,

улица Калужская, 17,

Ботанический переулок, 2, 6/2, 7, 7А, 16, 22,

улица Мокрушина, 12, 13, 20/1,

улица Фёдора Лыткина, 16/1, 20, 26,

улица Энергетиков, 13А,

улица 19-й Гвардейской Дивизии, 15,

Красноармейская улица, 151, 151/1,

С 1 по 21 июня нет горячей воды по адресам:

Карповский переулок, 12,

Заозёрный переулок, 1/1, 15, 16/2, 23А,

Водяная улица, 10, 8/1, 23В, 90/5,

переулок Добролюбова, 4, 15,

Дербышевский переулок, 15, 17,

Дальне-Ключевская улица, 5, 16, 16Б,

переулок Ванцетти, 2, 25,

Баранчуковский переулок, 43,

Мельничная улица, 51,

улица Набережная Озера, 26,

Совпартшкольный переулок, 12, 12/1,

улица Розы Люксембург, 6, 19, 72, 72А,

Большая Подгорная улица, 17, 22, 35, 38, 56, 57, 61/1, 70, 71, 87, 93,

проспект Ленина, 108, 128/1, 133, 180, 195,

переулок Николая Островского, 4, 8, 29,

улица Войкова, 2, 32, 70, 84Б,

Пролетарская улица, 37,

Картасный переулок, 17, 22,

улица Карла Маркса, 2, 34, 36, 42, 79, 83,

Бердская улица, 5,

Тихий переулок, 17,

С 1 по 22 июня без горячей воды остался дом на улица Усова, 66.