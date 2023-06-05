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НовостиПроисшествия5 июня 2023 5:54

В Томской области задержали мужчину, который ногами избил знакомого

Возбуждено уголовное дело
Алёна Мищенко
В Томской области мужчина избил знакомого ногами.

В Томской области мужчина избил знакомого ногами.

Фото: Ксения Высотина

В Томской области 35-летний житель села Каргасок избил 29-летнего мужчину. Он попал в больницу с повреждениями. Полиция нашла подозреваемого, сообщили в региональном УМВД.

В полицию из больницы поступило сообщение о том, что с травмами доставлен 29-летний житель Каргаска.

Полицейский опросил пострадавшего и врачей, после чего приехал на место происшествия. После опроса очевидцев, выяснилось, что накануне у пострадавшего был конфликт с мужчиной.

«По составленному субъективному портрету сотрудник полиции в течении нескольких часов задержал подозреваемого. Им оказался ране неоднократно судимый 35-летний местный житель, который сознался в содеянном», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина на придомовой территории квартиры по улице Таежной ударил ногами по телу мужчины. После этого пострадавший был госпитализирован в больницу.

Возбуждено уголовное дело.