В Томске за несколько часов нашли пенсионера с потерей памяти

Найти пропавшего пенсионера удалось всего за несколько часов. Фото: Анна Ковалева

В Томке всего за несколько часов удалось найти пропавшего 5 июня Геннадия Юдина. Ориентировку на него волонтеры «ЛизаАлерт» стали распространять в день пропажи. На Алтайской улице создали штаб для координирования поисков. Ситуацию усугубляло то, что мужчина страдает провалами в памяти и может быть дезориентирован.

«Найден, жив!» - новость об успешном завершении поисков волонтеры «ЛизаАлерт» опубликовали через несколько часов после их начала.

Других подробностей не сообщается. Но ранее поисковики «ЛизаАлерт» рассказали, как удалось найти двух других пропавших пенсионеров в Томске.