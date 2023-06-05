В Томске пропал 66-летний пенсионер с потерей памяти

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Томской области

В Томске пропал 66-летний Геннадий Юдин. Пенсионер вышел из дома 5 июня и не вернулся. У мужчины возможна потеря памяти. Информация об этом появилась в официальном сообществе томского поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" во ВКонтакте.

"Помогите найти человека! Пропал Юдин Геннадий Александрович, 66 лет (1957 года рождения). 5 июня 2023 года вышел из дома и не вернулся", - говорится в сообщении.

Волонтеры уточнили, у мужчины возможна потеря памяти, а также дезориентация в пространстве.

Особые приметы мужчины: носит темную с сединой бороду.

Ростом Геннадий Александрович 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза карие.

В момент пропажи был одет в серый камуфляжный костюм, бело-синюю тельняшку и черные галоши.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).