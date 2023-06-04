В Томске на предстоящей рабочей неделе воздух может прогреться до +38 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томичи изнывают от жары, однако это не конец. Предстоящая неделя будет такой же аномально жаркой. Воздух может прогреться до +38 градусов, такие данные сообщают синоптики на gismeteo.

В понедельник, 5 июня, ночью прогнозируется до +18, а днем до +36, весь день солнечно, без осадков. Ко вторнику в ночная температура не изменится, как и дневная. А вот 7 июня начнутся изменения. Ночная температура прогнозируется до +21, дневная - до +36. Также по прогнозу стоит дождь.

К четвергу будет самая жаркая погода. Синоптики прогнозируют ночью +21, а днем до +38 градусов, однако может спасти переменная облачность. А вот к выходным столбики термометра начнут опускаться. Ночью будет от +13 до +20, а днем прогнозируется от +22 до +29 градусов.