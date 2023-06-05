В Томске на улице Беринга обвалился асфальт на пешеходном переходе

Фото: "Регион-70"

В воскресенье, 4 июня, на улице Беринга провалился асфальт. Огромная яма образовалась напротив ТРЦ «Манеж». Кадры обрушившегося участка дороги появились в соцсетях.

«На Беринга около Манежа асфальт обвалился на пешеходном переходе, будьте внимательны», — рассказали очевидцы в паблике «Регион-70».

Как сообщают жители города в комментариях к посту, асфальт на данном участке проваливается не первый раз.

«Уже не первый раз на этом переходе проваливается асфальт, но решений более практичных никому не приходит в голову», — сообщила томичка.

Также томичи предположили, что обрушение могло произойти из-за раскопок ресурсоснабжающих организаций.

«Ресурсоснабжающих к ответу. После их раскопок и порывов гнилых труб, это происходит. Подмывы и промывы», — предположил житель города.

Напомним, такие обрушения в городе происходили и на других улицах. Так, 10 мая асфальт обвалился на тротуаре по улице Сибирской. Еще один кусок асфальта провалился 3 мая на улице Аркадия Иванова.