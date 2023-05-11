В Томске на улице Сибирской обвалился кусок асфальт

Фото: "Регион-70"

В Томске на улице Сибирской на тротуаре обвалился кусок асфальта. Томичи обеспокоены тем, что из-за образовавшейся впадины томичи могут провалиться в яму и получить травму. Об этом сообщили подписчики паблика «Регион-70».

Горожане иронизируют, что на дороге появился "портал" в подземелье.

«Тротуары на Сибирской не выдерживают прошлогоднего ремонта, открывая пешеходам новые порталы», - пишет автор поста.

Жители Томска отмечают, что такие обрушения происходят в городе не первый раз.

«Так там вся Сибирская снова волнами. Скоро ждём по среди дороги порталы», – сообщил томич в комментариях к посту.

Кроме того, томичи замечают "порталы" и на других улицах города. Так, 1 мая горожане сообщали о том, что в Зелёных Горках на улице Андрея Крячкова, 17 образовалась яма, которая мешала проезду автомобилей.

Фото: телеграм-канал "Регион-70"

Еще один кусок асфальта обвалился 3 мая на улице Аркадия Иванова.

«Улица Аркадия Иванова. Яма в правой полосе под правым колесом, если выезжать к пр. Ленина, напротив въезда/выезда с парковки. Ничем не огорожена», – сообщили томичи в социальных сетях.